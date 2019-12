Bakı. Trend:

Ümid Partiyası gələn il 9 fevralda keçiriləcək növbədənkənar parlament seçkilərində iştiraka qərar verib.

Trend-in məlumatına görə, bununla bağlı bu gün Partiya Ali Məclisinin növbəti sessiyası keçirilib.

Ümid Partiyası Ali Məclisi 72 nəfərin namizəliyini təsdiqləyib. Daha 13 nəfərlə bağlı qərar vermək səlahiyyəti Rəyasət Heyətinə verilib.

