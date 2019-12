İraqda İrana yaxınlığı ilə tanınan Sədr Hərəkatının lideri Müqtəda əs-Sədrin Nəcəf şəhərindəki evinə hücum olub.



Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Sədrə yaxın olan Məhəmməd Salih Əl İraki sosial media hesabında məlumat yayıb.



Məlumata görə, Sədrin Nəcəf şəhərinin Əl Hanane bölgəsində yerləşən evinə pilotsuz təyyarə ilə hücum edilib.



Hücum nəticəsində hansısa itkinin olması haqda məlumat verilmir.

Asif







