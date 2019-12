Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 9 may Faşizm üzərində Qələbə Günü münasibətilə Rusiyaya dəvət alıb.

Publika.az xəbər verir ki, Rusiyanın Ankaradakı səfiri İrina Qasımova bu barədə ölkəsinin mətbuatına məlumat verib.

Rusiya Faşizm üzərində Qələbə Gününün 75-ci ildönümü münasibətilə ABŞ prezidenti Donald Tramp daxil, əksər dünya ölkələrinin liderlərinə dəvət məktubu yollayıb.

