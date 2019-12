Zabratda müşahidə kameralarına maraqlı görüntü düşüb.

Milli.Az Sputnik Azərbaycan-a istinadən xəbər verir ki, gecə bir evin müşahidə kameralarına ruhun görüntüsü düşüb.

Videoda ağ kölgənin hərəkət etdiyi aydın şəkildə görünür.

Milli.Az

