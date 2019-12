Qışda vacib olan geyimlər - FOTOlar

Artıq qış sezonunun trendləri özünü göstərməyə başlayıb.

Milli.Az Lent.az-a istinadən həm bu ilin, həm də 2020-ci ilin dəbdə olan qış geyimlərini təqdim edir:

Gödəkcələr

Bu mövsüm naxışlı gödəkcələr olduqca dəbdədir.

Yumşaq kürklər

Peluş (yumşaq) xəzlərdən olan kürklər hər qış mövsümünün əvəzolunmaz geyimidir. Bu il isə daha çox qısa və böyük ölçülü xəz modellər dəbdə olacaq.

"Chelsea" çəkmələr

"Chelsea" çəkmələri kobud görünsə də, düzgün kombinə etdikdə, olduqca dəbli görünür. Bu ayaqqabıları dəri şalvarla geyindikdə çox gözəl trend görünmək olar.

Qolu tüllü koftalar

Bu il qol hissəsi tüldən istifadə edilən koftalar trenddir. Tül detaylı qollar həm koftalarda həm də jaketlərdə isifadə ediləcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.