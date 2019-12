İştahasızlıq yaradan ərzaqlar

Pəhriz saxlayarkən insanda aclıq hissi daha da çoxalır, iştaha artır. Əgər iştahanızın qarşısını alsanız, pəhriz siyahısı sizə o qədər də qorxulu gəlməyəcək.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bəzi ərzaqlar iştahı kəsir və pəhriz saxlamağı asanlaşdırır. Həmin qidalar aşağıdakılardır:

Xiyarı xırda doğrayıb, üstünə çoxlu şüyüd töküb, duzsuz halda yeyin. Bu, gün ərzində sizi tox saxlayacaq.

Armudu sürtgəcdən keçirib, içərisinə azca qatıq və yulaf töküb, nahar vaxtı ye.

Pəhriz zamanı həftədə iki dəfə yumurta yeyin. Bu, sizin xoşbəxtlik hüceyrənizi artıracaq. Beləcə, pəhriz saxlayarkən depressiyaya düşməyəcəksiniz.

Yaşıl noxuddan hazırlanan, tərkibinə az yağ və duz vurulan şorba da pəhriz zamanı əla vasitələrdən biridir. Yaşıl noxudun tərkibindəki albumin maddəsi iştahasızlıq yaradır.

