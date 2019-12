Bu il Azərbaycanda 9 minə yaxın kənd təsərrüfatı texnikası dövlət qeydiyyatına alınıb

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyində (AXA) texniki nəzarətin təşkili, imtahan və texnikanın reyestri sahəsində görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələr həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Bu barədə “Report”a nazirlikdən bildirilib.

Məlumata görə, tədbirdə AXA-nın sədri Seymur Mövlayev, Nazirliyin Bitkiçiliyin təşkili və monitorinq şöbəsinin sektor müdiri Faiq Bayramov və Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin texniki nəzarətin təşkili üzrə mütəxəssisləri iştirak ediblər.

S.Mövlayev bildirib ki, AXA-nın əsas hədəfləri, daim fermerlərin yanında olmaq, vətəndaşlara layiqincə xidmət göstərmək, xidmətlərin əlçatanlığını təmin etmək, keyfiyyətini yüksəltmək, yeni yanaşma vərdişlərinə yiyələnmək, icra intizamını gücləndirmək, şəffaflığı və vətəndaş məmnunluğunu təmin etməkdir.

Tədbirdə Agentliyin şöbə müdiri Azər Qarayev “2019-cu ildə görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə” məlumat verərək bildirib ki, bu ilin 11 ayı ərzində Agentlik tərəfindən 8 958 ədəd nəqliyyat vasitələri dövlət qeydiyyatına alınması, 1 136 ədəd nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsinin verilməsi, 2 791 nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi, 32 921 ədəd nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, 1 231 ədəd inzibati xəta üzrə protokolun tərtib edilməsi həyata keçirilib. Eyni zamanda bu sahədə mövcud problemlər, onların həlli istiqamətində görüləcək işlər barədə ətraflı məlumat verib.

Tədbirdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitkiçiliyin təşkili və monitorinq şöbəsinin sektor müdiri Faiq Bayramov AXA tərəfindən texnikaların elektron qeydiyyat sisteminin və qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində görülən işləri müsbət qiymətləndirib, həmçinin texnikadan istifadənin səmərəliliyini artırmaq üçün zəruri tədbirlərin görülməsini məqsədəuyğun hesab edib.

Tədbirdə iştirak edən Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin texniki nəzarətin təşkili üzrə sektor rəhbərlərinin yerlərdəki vəziyyəti barədə məruzələri dinlənilib, müvafiq təkliflər səsləndirilib.

Tədbirin sonunda S.Mövlayev texnikaların qeydiyyatının və baxışının vaxtında aparılması, günün tələbləri səviyyəsində fəaliyyət göstərmələrini, texnikaların uçotunun dəqiqləşdirilməsini, istismar müddəti bitmiş texnikaların dövriyyədən çıxarılmasını, sürücülük vəsiqələrin verilməsinin sürətləndirilməsini, vaxtaşırı monitorinqlərin həyata keçirilməsini, vətəndaşlara layiqincə xidmət göstərilməsini, işə məsuliyyətin daha da artırılmasını, verilən tapşırıqların keyfiyyətlə və layiqincə yerinə yetirilməsini, etik davranış qaydalarına əməl olunmasını və qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq üçün müasir metodlardan düzgün istifadə etmələrini tövsiyə edib, mövcud problemlərin qısa zamanda aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib.











