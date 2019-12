Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az Primetime.az-a istinadən bildirir ki, hadisə bu gün Bakı-Şamaxı yolunda, Sulutəpə dairəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 551 nömrəli marşurutla "Niva" markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə "Niva" markalı avtomobilin sürücüsü xəsarət alıb, avtomobillərə ciddi ziyan dəyib.

Hadisədən fotoları təqdim edirik.

Milli.Az

