İngiltərənin baş naziri Boris Conson seçki kampaniyası çərçivəsində uşaqlarla futbol oynayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kiçik futbolçulardan birinin endirdiyi zərbədən sonra top baş nazirin cinsi orqanına dəyib.

Hadisədən sonra Conson təmkinini pozmayaraq uşaqlarla oynamağa davam edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.