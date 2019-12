Daha bir türk futbolçu İngiltərə nəhəngində oynayacaq

İngiltərənin "Tottenhem" klubunun baş məşqçisi Joze Mourinyo "Yuventus"un türk futbolçusu Merih Demiralı transfer etmək istəyir.

Publika.az xəbər verir ki, son 4 matçda qapısında 8 qol görən komandanın baş məşqçisi müdafiəni gücləndirmək üçün hədəfinə ilk olaraq Merih Demiralı qoyub.

"Tottenhem"in yanvar ayı üçün nəzərdə tutduğu transfer siyahısında Türkiyə millisinin futbolçusunun da adı var.



Qeyd edək ki, Joze Mourinyo Tobi Aldervayld və Yan Vertonqenin müqavilələrinin bitməsi səbəbindən 21 yaşındakı müdafiəçini uzunmüddətli layihə kimi transfer etmək niyyətindədir.

Qeyd edək ki, hazırda türk futbolçulardan Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü və türk əsilli Mesut Özillə İlkay Gündoğan İngiltərə Premyer Liqasında oynayır.

Məhərrəm Əliyev

