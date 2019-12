Vaşinqton və Tehran girov mübadiləsi həyata keçirib.

Bu barədə "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, ABŞ 2018-ci ilin oktyabrında Birləşmiş Ştatların Minnesota ştatında FTB əməkdaşları tərəfindən ittiham irəli sürülmədən saxlanılan iranlı alim Məsud Suleymanini verib və İrandan 2016-cı ildə casusuluqda şübhəli bilinərək saxlanılan amerikalı tələbə Syue Vanı alıb.

Faktı rəsmi Vaşinqton da təsdiq edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.