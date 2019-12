3 məktəblinin hamilə qalması bu ölkəni qarışdırdı

Qazaxıstanın Aktobe şəhərində üç məktəblinin hamilə qaldığı məlum olub.

Milli.Az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, bu fakt müfəttişlərin, müəllimlərin və məktəb direktorlarının son iclasında açıqlanıb.

Sözügedən qızlar üç fərqli məktəbdə oxuyublar. Yığıncaqda çıxış edən hakim "Nur Otan" Partiyasının Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Şurasının rəhbəri Mariya Tajibayeva şagirdləri bu vəziyyətdə olan məktəb direktorlarına müraciət edib.

"Şiz şagirdlərinizlə danışırsınız, yoxsa sinif otaqlarında sadəcə oturursunuz", - deyə o sual verib. Əlavə edib ki, diektor hər şeyi bilməlidir.

Şəhər rəhbərliyi hamilə qızların zorakılıq qurbanı olmadığını söyləyib: "Məktəbli qızlardan biri - 14 yaşlı əlilliyi olan şəxs anası ilə birlikdə Almatıya reabilitasiya üçün gedib. Orada bir gənclə tanış olub və evinə qayıdıb. Ananın hamiləlikdən xəbəri yox idi".

Şəhər rəhbərliyi qeyd edib ki, qızların ailələri ilə iş gedir: "Yeniyetmələrin valideynləri öz aralarında qarşılıqlı razılıq əldə edirlər. Məktəbli qızların hamiləliyi ilə bağlı bütün hallar komissiyaya təqdim olunur və yetkinlik yaşına çatmayanların tərbiyəsində valideyn öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsi kimi qiymətləndirilir".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.