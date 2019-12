Bakı. Elnur Bağışov - Trend:

İranın cənubunda Hörmüzqan vilayətinin Bəndər-Lenge rayonunda dəniz postunda əsgər polislərə atəş açıb.

Trend-in məlumatına görə, hadisə nəticəsində 3 polis həlak olub.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Hadisəni törədən əsgər saxlanılıb.

