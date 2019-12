"Traktor" baş məşqçisi Mustafa Dənizli ilə yollarını ayırıb.

Milli.Az Qol.az-a istinadən xəbər verir ki, Təbriz təmsilçisi uğursuz nəticələrə görə 70 yaşlı mütəxəssisi istefaya göndərib. Türkiyəli çalışdırıcı mövsümün əvvəlindən komandaya baş məşqçilik edirdi.

Qeyd edək ki, "Traktor" hazırda turnir cədvəlində 18 xalla 8-ci yerdədir.

Milli.Az

