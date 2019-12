"Facebook"dan sonra bu dəfə də "İnstagram" istifadəçiləri üçün yaş məhdudiyyəti qoyulub.

Milli.Az Sputnik Azərbaycan-a istinadən bildirir ki, foto və video paylaşma şəbəkəsi olan "Instagram" istifadəçiləri üçün 13 yaş məhdudiyyəti qoyub. Artıq bundan sonra 13 yaşdan kiçik olan şəxslərin bu sosial şəbəkədən yararlanması qadağan olunub.

Qeyd edək ki, hazırda "İnstagram"ın bir milyarddan artıq istifadəçisi var.

Milli.Az

