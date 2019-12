Bakı. Trend:

Bu gün Yaponiyanın Osaka prefekturasında beş avtomobilin iştirak etdiyi ağır qəza baş verib.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "Kyodo" agentliyi bildirib.

Məlumata əsasən, hadisə Hirakata şəhərində, bir yol ayrıcında beş avtomobilin toqquşduğu yerdə baş verib.

Hadisə nəticəsində yeddi yaşlı uşaq ölüb, daha 9 nəfər yaralanıb.

Polis hazırda hadisənin səbəblərini araşdırır.

