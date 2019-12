İranda hərbçi üç polisi güllələyib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “İRİB” məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, hadisə ölkənin cənubunda, Hörmüzgan ostanının Bəndər Lingə şəhərində qeydə alınıb.

Polislərə atəş açan şəxs artıq saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



