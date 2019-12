İranın cənubunda Hörmüzqan vilayətinin Bəndər-Lenge rayonunda dəniz postunda əsgər polislərə atəş açıb.

Publika.az xəbər verir ki, hərbçinin gözlənilmədən polisləri gülləboran etməsi nəticəsində 3 polis həlak olub.

Hərbçi tutularaq istintaqa təhvil verilib. Onun hansı səbəbdən belə bir addım atması hələlik məlum deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.