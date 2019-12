Həkimlər ölü ürəyi canlandıraraq başqa bir insana köçürdülər

ABŞ-ın Dyuk Universitetinin həkimləri, "ölümündən sonra hədiyyə" (DCD) nəqli reallaşdırdılar. Nəql əməliyyatı üçün bir ürək, 8 saat boyunca qorundu. Əməliyyat, ABŞ üçün bir ilk xüsusiyyəti daşıyırdı.

Həkimlərin reallaşdırdığı əməliyyatdakı texnika üçün, ürək ölümü reallaşmış bir xəstədən ürəyin alınması lazımdır. Daha sonra bu ürək işlədilərək, ürək nəqli ehtiyacı olan başqa bir xəstəyə nəql edilir.

ABŞ-da reallaşdırılan əməliyyatda, donordan alınan ürək, 8 saat boyunca qoruna bildi və atmağa davam etdi.

Dyuk Universitetində reallaşdırılan DCD ürək nəqli, ABŞ-ın bu şəkildə edilmiş ilk ürək nəqlidir. Ancaq bu üsulla edilən ürək köçürmələri, 2009-cu ildən bəri İngiltərədə istifadə edilir. İngiltərədə DCD donorları, ölən orqan donorlarının 39%-ni təşkil edir.

