17 yaşlı oğlan sevgilisini küçənin ortasında döydü - FOTO

Türkiyənin Bursa şəhərində gənc oğlan 17 yaşlı sevgilisini döyüb.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə qısqanclığa görə baş verib.

Qısqanclıq krizinə girən gənc oğlan sevgilisini Yıldırım qəsəbəsinin Yavuzselim küçəsinin ortasında döyməyə başlayıb. Gənc oğlan qadının yalvarışlarına rəğmən onu vurmağa davam edib. Hadisə ərazidəki bir iş yerinin təhlükəsizlik kameralarına düşüb.

Döyülən qızın atası polis bölməsinə gedərək şikayət edib. Şikayətdən sonra hərəkətə keçən polis həmin şəxsi axtarmağa başlayıb.

Hazırda axtarışlar davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.