Xərçəng soyuqdəymə kimi bir xəstəlik olacaq

Xərçəng sahəsində mütəxəssis olan və dünya tərəfindən tanınmış adlar, xərçəngin yaxında soyuqdəymə kimi bir xəstəlik olaraq görülə biləcəyindən bəhs edir. Yəni xərçəngli xəstələr də normal həyatlarına davam edə biləcəklər.

Mütəxəssislər, xərçənglə əlaqədar araşdırmaların, xərçəngin təbiətini anlamağa bizi gedərək daha da yaxınlaşdırdığından və olan yeni müalicə üsullarının getdikcə daha ümidverici hala gəldiyindən bəhs etdi. Mütəxəssislər, indiki vaxtda aparılan xərçəng araşdırmalarının, eynilə diabet xəstələrində olduğu kimi, xərçəngli xəstələrin də normal həyatlarına davam etmələrini təmin etməyə istiqamətli olduğunu ifadə etdi.

Yaşlılarda xərçəng riskinin daha çox olduğuna diqqət çəkildi.

Aparılan yeni araşdırmalar, bu halın iki ucunu da həll etməyə istiqamətlidir. Yəni həm xərçəngin qarşısını almağı və ya müalicə etməyi, həm də yaşlanmaqda olan və ya yaşlanmış toxumaları cavanlaşdırmağı məqsəd qoyur. Bu səbəblə, əgər xərçəng və yaşlılıq arasındakı bu əlaqənin necə işlədiyini həll edə bilsək, iki dərman istifadə edərək eyni anda həm xərçəng hüceyrələrini öldürməyi, həm də yaşlanmaqda olan hüceyrələri yeniləməyi bacarmaq mümkündür.

Xərçəngin yaxın gələcəkdə soyuqdəymə kimi sıravi bir xəstəlik kimi görüləcəyi nəzərdə tutulur. Xərçəng, keçmişdən bu yana həmişə ölümlə əlaqələndirilib. Amma bu vəziyyət dəyişmək üzrədir. Artıq əksər xərçəng növünün müəyyən mərhələlərində istifadə edilən dərmanlar var. Radiasiya və immunoterapiya müalicələrində də əhəmiyyətli inkişaflar oldu.

Bu sahədə olan inkişaflar da olduqca ümidverici görünür.

Milli.Az

