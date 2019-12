İranda hərbi qulluqçu polisləri güllələyib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Hörmüzqan əyalətinin Bəndər-Ləng liman şəhərində baş verib.

Silahlı insident nəticəsində üç polis əməkdaşı həlak olub.

