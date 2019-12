Bakı-Şamaxı yolunda inanılmaz hadisə - Avtomobil görün hara girdi - FOTO

Bu gün səhər saatlarında Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun 36-cı km-də yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, Bakı şəhəri istiqamətində hərəkətdə olan Qəbələ rayon sakini Maqsud Əliyevin idarə etdiyi 45 BL 581 dövlət nömrə nişanlı VAZ 21043 markalı minik maşını naməlum səbəbdən idarəetmənin itirilməsi nəticəsində kənarları dəmir-beton maneələrlə bağlanmış yolayrıcına daxil olub.

Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmasa da avtomobilə və yol təsərrüfatına ziyan dəyib. Qəza zamanı yol ayrıcında olan işıq dirəklərinin ikisi yararsız hala düşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.