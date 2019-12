Bir çox xəstəliklərdən qoruyan D vitamini bu qidalarda daha çoxdur

Orqanizm üçün ən vacib vitaminlərdən olan D vitamini daha çox Günəş şüalarından qəbul edilir. Amma burada qidalanmanın, yəni D vitamini ilə zəngin olan qidaların qəbul edilməsinin də mühüm rolu var.

Mütəmadi olaraq Günəş şüaları qəbul etmək və həmin qidaları vaxtaşırı yeməklə orqanizmin D vitamininə olan tələbatı ödənir.

D vitamini əzələ və sümükləri qoruyur, şəkərli diabet riskini azaldır, bağırsaqları, ürəyi qoruyur.

Onun azlığı sümük əriməsi, digər sümük xəstəlikləri, şəkərli diabet, hətta xərçəngə səbəb olur.

D vitamini hansı qidalarda daha çoxdur?

Bu sırada süd və süd məhsulları, yağlı balıq, göbələk, yumurta sarısı, narıngi, toyuq ciyəri, yulaf, cəfəri, gicirtgən xüsusi olaraq vurğulanır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.