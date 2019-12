Məşhurların əsl adı – onları siz də bilin

Ad elə bir məhfumdur ki, insanları biri-birindən fərqləndirir. Bəziləri öz adı ilə, bəziləri də seçdiyi ləqəblə məşhurluq qazanır. Əsas odur ki, adın olsun.

Məşhurluğa gedən yollardan biri də uğurlu ad seçimidir. Elə məşhurlar var ki, əsl adı ilə yox, seçdiyi adla daha çox tanınır. Bəs siz məşhurların əsl adını bilirsinizmi?

Metbuat.az azərbaycanlı məşhurların əsl ad və soyadını təqdim edir.

Müğənni Damla - Məsumə Məmmədova

SSRİ Xalq artisti Bülbül - Murtuza Məmmədov

Xalq artisti Röya Ayxan - Röyalə Nəcəfova

Müğənni Nura Suri - Aynurə Qəzənfər qızı

Xalq artisti Azərin - Anaxanım Tağıyeva

Müğənni Niyam Salami - Niyaməddin Salami

Radioaparıcı Çiçək - Şəhla Vakkas

Müğənni Əlikram Bayramov - Əlikərəm Urşan oğlu

Xalq artisti Mirzə Babayev - Mirzəağa Babayev

Aparıcı Nanə Ağamalıyeva - Nənəxanım Ağamalıyeva

Müğənni Xatun - Nərgiz Əliyeva

Reper Qurd - Fərid Eminov

Reper, yazıçı Qaraqan - Elxan Zeynallı

Prodüser Tolik - Tarix Əliyev

Müğənni, cazmen Cavan Zeynallı - Cavanşir Zeynallı

İş qadını Ruhi – Ruhiyyə Əliyeva

Modern.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.