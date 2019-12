Gürcüstanda balıqçılıq gəmisi qəzaya uğrayıb

Bakı. Trend:

Gürcüstanın Poti limanı yaxınlığında (Samegrelo - Zemo Svaneti diyarı) Qara dənizdə 30 ton balığın yükləndiyi gürcü balıqçılıq gəmisi qəzaya uğrayıb.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "Rustavi2" teleşirkəti bildirib.

Gəminin kapitanı bildirib ki, onlar böyük bir ağac parçası ilə toqquşublar:

"Ağac parçası gəmini zədələdi və nəticədə gəminin göyərtəsində su toplanmağa başladı. Göyərtəmizdə 30 tona yaxın balıq var idi".

Məlumata əsasən, toqquşma nəticəsində gəmi batıb. Gəmidə səkkiz heyət üzvü olub. Onlar hamısı başqa bir balıqçı gəmisi tərəfindən xilas edilib.

