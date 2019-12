Üzün qırışıqlıqları sağlamlığımız haqqında işarələri

İstəsək də istəməsək də illər keçdikcə hamımızın üzüdə müxtəlif qırışıqlıqlar əmələ gəlir. Bəzi insanlarda daha tez və sürətli meydana çıxan bu qırışıqlıqlar, bədənimizin sağlamlığımı haqqında bizi xəbərdar etmək üçün müraciət etdiyi bir yol ola bilər.

Üfüqi alın xəttləri

Alında meydana çıxan üfüqi xəttlərə "qayğı xəttləri" deyilir. Alınınızda bu xəttlərin olması, gündəlik olaraq yüksək miqdarda stress altında olmağa işarə edir.

Ayrıca bu xəttlər yüksək miqdarda şəkər istifadəsi və kifayət qədər suyun istehlak edilməməsi nəticəsində də ortaya çıxa bilər.

Sol qaş xəttləri

Sol qaş kənarındakı xəttlər dalaqla birbaşa əlaqəlidir. Bu bölgədəki qırışların səviyyəsinin gözlə görünən şəkildə artdığını hiss etsəniz, dalağınız üçün peşəkar kömək almaq çox uyğun olar.

Sağ qaş xəttləri

Sağ qaş xəttlərindəki xəttlər bədəndə olan toksin səviyyəsini ifadə edir. Toksinlərin xaric edilməsində baş rol oynayan qaraciyər, dəriyə, xüsusilə sağ qaş bölgəsinə olduqca bağlıdır. Yəni bu xəttlər, qaraciyərdə meydana gələn balans pozulmasından qaynaqlana bilər.

Burun körpüsü xəttləri

Bu bölgədəki xəttlər, allergik bir narahatlığın xəbərçisi ola bilər. Bəzən stress səbəbiylə də bölgədə meydana gələ bilən xəttlər, libido səviyyənizin normaldan daha aşağı olmasından da qaynaqlana bilər.

"Qaz ayağı" xəttləri

Göz kənarlarında yaranan və "qaz ayağı" olaraq da bilinən bu xəttlər mədə, qaraciyər və böyrəklərdə yaranan problemlərə işarə edə bilər.

Göz altı qaralıqları

Göz altı qaralıqları bilindiyi kimi yorğunluq və qeyri-kafi yuxuya işarə edir. Amma nizamlı olaraq, kifayət qədər yuxu alınırsa, bu hal büruzə verdikdə, artıq başqa səbəblər axtarılmalıdır.

Yanaq solğunluğu

Yanaqlarınızda gözlə görülən bir rəng solmasını hiss etdinizsə, eyni zamanda nəfəs çatışmazlığı kimi ağciyər problemlərinə sahib ola bilərsiniz.

Milli.Az

