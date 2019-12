Qripi pnevmoniya, kəskin respirator viruslu infeksiyadan necə ayırmalı?

Soyuq aylarda əhali arasında kəskin respirator virus infeksiyaları (KRVİ), zökəm, qrip, eləcə də onların ağırlaşması fonunda pnevmoniya geniş yayılır. Əhali çox zaman çox zaman bu xəstəlikləri ümumi olaraq soyuqdəymə, qrip adlandırır. Bəs onları əlamətlərinə əsasən bir-birindən necə fərqləndirmək olar?

Milli.az Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin (İSİM) bununla bağlı hazırladığı tövsiyəni təqdim edir:

Qripi pnevmoniya, kəskin respirator viruslu infeksiyadan (KRVİ) necə ayırmalı?

KRVİ

Bədən temperaturu 38,5 dərəcəyədək yüksəlir.

Baş ağrıları

Gözlərdə sulanma, sancı hissi

Burun tıxanıqlığı

Öskürək

Titrəmə

Ümumi zəiflik və yuxululuq müşahidə olunur.

Qrip

Əlamətləri KRVİ kimidir. Lakin proses daha sürətli davam edir.

Bədən temperaturu 38,5 dərəcəyədək yüksəlir.

Baş ağrıları

Titrəmə

Əzələlərdə ağrı

Yüksək tərləmə

Qarında diskomfort hissləri

İşığa həssaslıq

Burun və udlaqda müəyyən dəyişikliklər baş verir.

Pnevmoniya

3-5 gün yüksək temperatur davam edir.

Kəskin öskürək və çətin xaric olunan bəlğəm müşahidə olunur.

Titrəmə

Artan ümumi zəiflik

Bəzən sinədə narahatlıq və ağrı hiss edilir.

