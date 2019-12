Ağciyər xəstəliklərini insandan daha yaxşı müəyyən edən süni intellekt

Süni intellekt və maşın öyrənmə texnologiyasının sağlamlıq sahəsindəki istifadəsinə liderlik edən şirkətlərdən biri olan Google, Hindistan mərkəzli xəstəxana zənciri Apollo Hospitals ilə əməkdaşlıq quraraq, sinə rentgenindən əldə edilən görüntüləri analiz edən bir süni intellekt alqoritmi yaratdı.

Smartfondan avtomobilə, sağlamlığa qədər bir çox sektora həyat verən süni intellekt, insanlığın önündəki bir çox maneəni aşacaq bir potensiala sahibdir. Bu potensialın fərqində olan şirkətlərdən biri olan Google, süni intellekt sahəsindəki işlərinə bir yenisini daha əlavə etdi. ABŞ-ın texnologiya nəhəngi, insanların sinə rentgenlərindəki dörd əhəmiyyətli nəticəni müəyyən etmək üçün bir süni intellekt alqoritmi yaratdı.

Google araşdırmaçıları tərəfindən hazırlanan model, pnevmatoraks (ağciyər sönməsi), kütlə, qırıq və piylənmə üzrə dörd təməl ağciyər narahatlığını müəyyən edə bilir. Dünya tərəfindən məşhur Nature elm jurnalında nəşr olunan araşdırmaya görə, minlərlə rentgen şəkili istifadə edilərək öyrədilən süni intellekt alqoritmi, radioloq səviyyəsində nəticələr göstərir.

Modellərin radioloqlar tərəfindən sıxlıqla qaçırılan nəticələri təyin etdiyini ifadə edən şirkət, bəzi vəziyyətlərdə isə, həkimlərin süni intellektdən çox daha yaxşı müəyyən etdiyini köçürdü. Bu səbəblə, həm süni intellekt sistemlərinin, həm də həkimlərin bacarıqlarını birləşdirən modellərin yaradılmasının zəruriliyi bildirildi.

Milli.Az

