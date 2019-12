İran Hərbi Dəniz Qüvvələri "Simurq" adlı yeni pilotsuz uçuş aparatını (İHA) təqdim edib.

Milli.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, yeni PUA-nın təqdimat mərasimində İran Hərbi Qüvvələrinin komandanı, admiral Hüseyn Xanzadə iştirak edib.

24 saat havada qalma imkanına malik PUA-nın hərbi taktiki və kəşfiyyat əməliyyatlarında istifadə ediləcəyi bildirilib.

Milli.Az

