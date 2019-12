Çimnaz seksual rəqsi ilə mat qoydu - VİDEO

“Vicdan haqqı” serialında canlandırdığı Larisa obrazı ilə yaddaşlara həkk olunan tanınmış və cazibədar aktrisa Çimnaz Sultanova ehtiraslı paylaşımı ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənnilik fəaliyyətinə “start verən” Çimnaz verlişlərin birində ifası zamanı etdiyi seksual rəqsi ilə izləyicilərin diqqətini çəkib.

Aktrisa qatıldığı proqramın aparıcısı Azər Axşamın önündə ehtiraslı hərəkətlər edib. Həmin görüntüləri şəxsi “İnstagram” hesabında yayımlayan Çimnaz Sultanovaya izləyicilərdən maraqlı şərhlər gəlib.

Onlar “Sən bizi seksual rəqsinlə qıracaqsan”, “Azərdə səbrə bax, can-can", “Konkret striptiz oynayır”, “Azər tərlədi orada” kimi şərhləri ilə aktrisanın paylaşımını topa tutublar.

Aktrisa isə yazılan rəylərə reaksiya verməyib. (oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.