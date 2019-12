F vitamini haqqında maraqlanılan hər şey

F vitamini, standart vitamin tərifinin xaricindədir. F vitamini, iki yağ turşusu üçün istifadə edilir: Omeqa 3 ailəsinin bir üzvü olan ALA və Omeqa 6 ailəsinin bir üzvü olan LA. ALA və LA yağ turşularıdır, bədənimiz tərəfindən çıxarılmaz və maddələr mübadiləmiz üçün olduqca əhəmiyyətlidir.

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, F vitamini yaxşı bir kalori mənbəyidir, bundan əlavə, ümumiyyətlə böyümə və inkişafı dəstəkləmək, təzyiqi nizamlamaq, hüceyrə quruluşunu gücləndirmək və immuniteti gücləndirmək kimi əhəmiyyətli bədən funksiyalarına qatılır. F vitamini çatışmazlığı çox sıx müşahidə edilmir. Bu çatışmazlıq dəri quruluğu, uşaqlarda yavaş böyümə, beyin funksiyalarında yavaş inkişaf, görmə problemləri, saç tökülməsi və yaraların gec yaxşılaşması kimi müxtəlif vəziyyətlərə yol aça bilər.

F vitaminin faydaları;

- Oynaqlarda, ağciyərlərdə və beyində iltihabı azaldar,

- Depressiyaya müsbət istiqamətdə təsir edər,

- Ürək xəstəliyi riskini azaldır,

- Böyümə və inkişafı dəstəkləyir.

- Tip 2 diabet riskini azalda bilər,

- Qan şəkəri idarəsini yaxşılaşdırır,

