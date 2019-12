Millinin oyunlarının başlama vaxtı açıqlandı

DÇ-2020-nin elit-raund mərhələsində iştirak edəcək futzal üzrə Azərbaycan millisinin yer aldığı C qrupunun oyunlarının başlama vaxtı açıqlanıb.

Metbuat.az-ın AFFA-nın saytına istinadən yaydığı məlumata görə, bütün görüşlər Xorvatiyanın Osiek şəhərindəki “Qradsk vrt Arena”da keçiriləcək.



Millinin oyunlarının başlama saatı:



29 yanvar



20:00. Rusiya - Slovakiya

23:00. Xorvatiya – Azərbaycan



30 yanvar



20:00. Azərbaycan – Rusiya

23:00. Xorvatiya – Slovakiya



1 fevral



20:00. Slovakiya – Azərbaycan

23:00. Rusiya – Xorvatiya



Qeyd edək ki, qrup qalibləri final mərhələsinə yüksələcək. İkinci pilləni tutacaq komandalar pley-off oyunlarında üz-üzə gələcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.