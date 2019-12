“Traktor” klubu məşhur türkiyəli məşqçini istefaya göndərdi

Cənubi Azərbaycanın “Traktor” klubu baş məşqçisi Mustafa Dənizli ilə yollarını ayırıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Təbriz təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Mustafa Dənizli ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.

Dənizli bu yay “Traktor” ilə 5 illik müqavilə imzalamışdı. “Traktor” hazırda İran çempionatında 18 xalla 16 kollektiv arasında 8-ci sıradadır.

Dənizli 2013/14 mövsümündə “Xəzər Lənkəran”da baş məşqçilik edib. O, İranda “Pas Tehran” və “Persepolis” klublarını da çalışdırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.