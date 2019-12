Öldürücü vərdişlər hansılardır?

Sağlamlığı qorumaq üçün immun sisteminin vəziyyəti önəmlidir və immunitetin durumu daimi olaraq izlənməlidir. Mütəxəssislər bunun üçün çox ziyanlı bir vərdişlərdən uzaq olmağı tövsiyə edirlər. Öldürücü hesab olunan vərdişlər hansılardır?

1. Alkoqol istifadəsi. Alkoqol bütün orqanizmin sağlamlığına mənfi təsir göstərir.

2. Nikotin asılılığı. Siqaretdə ciddi xəstəliklərin inkişafına kömək edən çoxlu sayda maddə var. Onlar immuniteti zəiflədərək xəstəliklərə tutulma riskini artırır.

3. 7-8 saatdan az yuxu. Yuxu orqanizmin düzgün çalışması üçün bərpa rolunu oynayır. Az, nizamsız yatmaq immun sisteminə mənfi təsir edən əsas amillərdən biridir.

4. Ayaqların soyuq olması. Tövsiyə olunur ki, ayaqlar isti saxlanmalıdır. Əks təqdirdə, viruslu və digər yoluxucu xəstəliklər üçün asan bir hədəf olacaqsınız.

5. Düzgün qidalanma prinsiplərinə məhəl qoymamaq. "Fast food" qidalar və qızardılmış yeməklərin istifadəsi sağlamlığa ciddi ziyan vurur.

Alimlərin fikrincə, xərçəngin inkişafına səbəb olan qızardılmış yeməklər, əsasən də qızartma ətdən uzaq olmaq lazımdır.

Milli.Az

