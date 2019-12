Türkiyə Superliqasının 14-cü turunda "Qalatasaray" doğma meydanda "Alanyaspor"u qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Türk Telekom" stadionunda keçirilən oyunda İstanbul təmsilçiləri 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.



Görüşdə yeganə qolu "Qalatasaray"ın yarımmüdafiəçisi Younes Belhanda vurub.

