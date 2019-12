Zəncirvari qəzada 11 məktəbli xəsarət aldı

Bakı. Trend:

Rusiya Federasiyasının Nijni Novqorod şəhərində ağır yol qəzası baş verib.

Trend-in məlumatına görə, dörd avtomobilin toqquşması və onlardan birinin piyadanın üstünə çıxması nəticəsində 13 nəfər xəsarət alıb.

Bildirilib ki, qəza zamanı səkidə bir qrup 9-cu sinif şagirdi olub. Onlar qrup şəklində teatra gedirmişlər.

Ümumilikdə 11 yeniyetmə və onları müşayiət edən iki nəfər xəsarət alıb.

Bütün yaralılar xəstəxanaya aparılıb.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.