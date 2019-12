Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, akademik Ziya Bünyadovun oğlu vəfat edib.

Publika.az-ın BakuPost-a istinadən məlumatına görə, mərhum akademikin oğlu Heydər Bünyadovun bu gün Heydər məscidində üç mərasimi keçirilib.

Qeyd edək ki, Heydər Bünyadov müəyyən müddət Xarici İşlər Nazirliyində çalışıb.

