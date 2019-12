“Mançester Siti” derbidən məğlub ayrıldı

Futbol üzrə İngiltərə Premyer Liqasında XVI turun mərkəzi görüşü "Mançester Siti" ilə "Mançester Yunayted" arasında keçirilib.

"Report"un məlumatına görə, "Etihad" stadionunda oynanılmış qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:1.

Hesabı 23-cü dəqiqədə penalti zərbəsi ilə Markus Reşford açıb. Bundan 6 dəqiqə sonra Antoni Marsyal fərqi artırıb. 85-ci dəqiqədə isə Nikolas Otamendi meydan sahiblərinin təsəlli qolunu vurub.

Bu nəticədən sonra "Mançester Siti" 32 xalla 3-cü, "Mançester Yunayted" isə 24 xalla 5-ci yerdə gedir.







