Bakı. Trend:

İsrail ordusu Qəzza zolağından üç raketin atıldığını qeydə alıb və onlardan ikisini vurub.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə ölkə ordusunun mətbuat katibliyi bildirib.

Xəsarət alan və ya maddi ziyan barədə məlumat verilməyib.

Bildirilib ki, Qəzza zolağıdan İsrail ərazisinə üç raket atılması qeydə alınıb:

"Onlardan ikisi "Dəmir günbəz" raketdən müdafiə sistemi tərəfindən dəf edilib".

