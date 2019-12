Bakı. Trend:

Meksikanın Miçoakan və Qerrero vilayatləri arasındakı magistral yolda ammiyak daşiyan sisterna aşıb.

Trend-in məlumatına görə, qəza kimyəvi maddələrin sızmasına və zəhərli buludun meydana yaranmasına səbəb olub.

Bildirilib ki, hadisə nəticəsində 5 nəfər zəhərlənərək həlak olub, 20-dən çoxu xəstəxanaya yerləşdirilib.

Məlumata əsasən, ölən və yaralananlar sırasına bir neçə uşaq da var.

