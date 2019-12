"Yuventus" mövsümdə ilk məğlubiyyətini alıb

Bakı. Trend:

Turinin "Yuventus" klubunun futbolçuları İtaliya çempionatının 15-ci turunda səfərdə "Latsio"ya 1:3 hesabı ilə məğlub oldular.

Trend-in məlumatına görə, "Latsio"nun heyətində qolları Luis Felipe (45 + 1-ci dəqiqə), Sergey Milinkoviç-Saviç (74-ci dəqiqı) və Felipe Kaysedi (90 + 5-ci dəqiqə) vurublar.

Qonaqların heyətində Kriştiano Ronaldo fərqlənib (25-ci dəqiqə).

Beləliklə, "Yuventus" cari mövsümdəki bütün turnirlərdə ilk məğlubiyyətini alıb (15 qələbə və 4 heç-heçə).

