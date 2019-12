Bakı. Trend:

İran yaxın gələcəkdə uranın zənginləşdirilməsi üçün yeni nəsil sentrifuqalar təqdim edəcək.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "Reuters" agentliyi yerli televizayaya istinadən bildirib.

İranın Atom Enerjisi Təşkilatı rəhbərinin müavini Əli Əsgər Zarean bildirib ki, yaxın gələcəkdə İran yeni nəsil yerli istehsalı olan sentrifuqalar təqdim edəcək.

Təşkilat rəsmisi əlavə məlumat verməyib.

