Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) Ukraynaya 5.5 milyard dollar kredit verəcək.

Bu barədə “TASS” fondun rəhbəri Kristalina Georgiyevaya istinadən məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, fondla rəsmi Kiyev arasında razılıq əldə olunub.

O, qeyd edib ki, kredit 3 illik müddətinə təqdim edilib.(Report)

