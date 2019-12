İsrail ordusu İsrail ərazisinə atılan raketlərə cavab olaraq Qəzza zolağında "Həmasın" hədəflərinə hücum etdiyini deyib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, daha əvvəl ölkə ordusunun mətbuat xidməti bildirib ki, İsrail hərbçiləri Qəzza zolağından üç raketin atıldığını aşkarlayıb və onlardan ikisini vurub.

Atışma səbəbindən bir neçə sərhəd qəsəbələrində və təxminən 25 min insanın yaşadığı Sderot şəhərində həyəcan siqnalı işə salınıb.

Milli.Az

