Paytaxtın Ziya Bünyadov prospektində ağır qəza baş verib.

Milli.Az-ın xəbərinə görə, yüksək sürətdə hərəkətdə olan minik avtomobili yol kənarında dayanan yük maşınına çırpılıb.

Minik avtomobilinin sürücüsü hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Təhməz Təkin

Milli.Az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.