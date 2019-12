Bakı. Trend:

Hindistanın paytaxtı Dehlidə fabrikdə yanğın baş verib.

Trend-in "ANİ" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, yanğın nəticəsində azı 32 nəfər həlak olub.

Bildirilir ki, hadisə yerinə gələn yanğınsöndürmə xidmətləri yanğını söndürüblər.

Yanğının səbəbi hələki məlum deyil.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.