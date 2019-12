Hindistanın paytaxtı Dehlidə fabrikdə yanğın baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, yanğın nəticəsində azı 43 nəfər həlak olub.

Bildirilir ki, hadisə yerinə gələn yanğınsöndürmə xidmətləri yanğını söndürüblər.

Yanğının səbəbi hələki məlum deyil.

Milli.Az

