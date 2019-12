Meksikanın Miçoakan və Qerrero vilayatləri arasındakı magistral yolda ammiyak daşiyan sistern aşıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, qəza kimyəvi maddələrin sızmasına və zəhərli buludun meydana yaranmasına səbəb olub.

Bildirilib ki, hadisə nəticəsində 5 nəfər zəhərlənərək həlak olub, 20-dən çoxu xəstəxanaya yerləşdirilib.

Məlumata əsasən, ölən və yaralananlar sırasında bir neçə uşaq da var.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.