Türkiyədə 5 PKK terrorçusu məhv edildi

Türkiyədə 5 PKK terrorçusu zərərsizləşdirilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi bildirib.

Məlumata əsasən, Muş əyalət jandarma komandalığının təşkilatçılığı ilə vilayətin Şenyayla rayonunda hava əməliyyatı keçirilib.

Bölgədə əməliyyatlar davam edir.

Xatırladaq ki, Türkiyə ilə müstəqil Kürd dövlətinin yaradılmasını tələb edən PKK arasındakı münaqişə 35 ildən çox davam edir və 40 mindən çox insanın həyatına son qoyub. PKK, BMT və Avropa Birliyi tərəfindən terror təşkilatı kimi tanınıb.

Milli.Az

